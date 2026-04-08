CANLI | Süper Lig’de Göztepe - Galatasaray maçı!

Göztepe, Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen maçta Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.
Kritik müsabakada Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nub yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Esat Sancaktar üstlenecek.
VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da ise Murat Altan görev alacak.
Göztepe - Galatasaray karşılaması saat 20.00'de başlayacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Dennis, Antunes, Juan, Jeferson.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Davinson, Singo, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Lemina, Asprilla, Sane, Sallai, Barış Alper Yılmaz.
ABDÜLKERİM SÜRPRİZİ
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı kart cezalısı olmasına rağmen takımla birlikte İzmir'e gitti.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığını tam olarak atlatamayan Victor Osimhen, Göztepe maçı kadrosunda yer almadı.