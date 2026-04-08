Fenerbahçe’den taraftara bilet desteği!

Zecorner Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadelenin deplasman tribününün bilet fiyatlarını 3 bin 838 TL olarak belirledi.

Bilet fiyatlarını yüksek bulan ve taraftarından tam destek bekleyen Fenerbahçe; biletlerin kendileri tarafından alınıp, taraftarlara bin 500 TL'den satılacağını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemizin 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı müsabakanın deplasman tribünü bilet talep toplama süreci, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 12.00 itibarıyla başlayacaktır.

Şampiyonluk yolunda takımımızın sahadaki mücadelesine deplasmanda da en güçlü desteğin verilmesi adına, 3.838 TL olarak belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatları Kulübümüz tarafından sübvanse edilecek olup, taraftarlarımızdan bilet başına yalnızca 1.500 TL tahsil edilecektir.

Bilet talepleri, 8 Nisan 2026 tarihinde (bugün) saat 18.00'e kadar alınacaktır."