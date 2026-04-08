Futbol dünyası Lucescu’ya veda ediyor! Bükreş’te 3 günlük anma töreni

Törenlere Romanya devletinin en üst düzey temsilcilerinin de katılması bekleniyor. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Başbakan Marcel Ciolacu ve Spor Bakanı Eduard Novak'ın cenaze programında yer alacağı bildirildi.
Ayrıca Lucescu'nun Avrupa futbolundaki izlerini temsil eden kulüp yöneticileri de Bükreş'te olacak. Ukrayna'nın köklü kulüplerinden Shakhtar Donetsk'in başkanı Rinat Akhmetov ile İtalya'dan bazı kulüp temsilcilerinin törenlere katılması bekleniyor.
TFF adına cenaze törenine Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Galatasaray yöneticisi Ural Aküzüm Bükreş'te yer alacak. Aküzüm'e Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, TFF Romanya Temsilcisi Ali Karaca, kulüp temsilcileri ve Lucescu'nun Türkiye'de birlikte çalıştığı dostları eşlik edecek.
Anma törenleri Çarşamba günü Bükreş'in en büyük stadyumu olan Arena Națională'da başlayacak. Saat 17.00'de Lucescu'nun naaşı stadyuma getirilerek halkın ziyaretine açılacak. Saat 18.00'de ise Romanya Futbol Federasyonu'nun organizasyonuyla ilk resmi anma töreni gerçekleştirilecek. Perşembe günü de stadyumda halk ziyaretleri devam edecek ve futbolseverler saat 10.00 ile 20.00 arasında Lucescu'ya veda edebilecek.
Törenlere Lucescu'nun yetiştirdiği ve dünya futboluna kazandırdığı birçok efsane futbolcunun da katılması bekleniyor. Romanya futbolunun sembol isimlerinden Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu başta olmak üzere Lucescu'nun farklı dönemlerde çalıştırdığı çok sayıda oyuncunun Bükreş'te hazır bulunacağı ifade ediliyor.
Geniş katılım nedeniyle Romanya Jandarması ve Başkent Polisi cenaze programı boyunca üst düzey güvenlik önlemleri alacak. Arena Națională çevresinde ve cenaze alayının geçeceği güzergahlarda özel trafik düzenlemeleri yapılacağı açıklandı.