Futbol dünyası Lucescu’ya veda ediyor! Bükreş’te 3 günlük anma töreni

Anma törenleri Çarşamba günü Bükreş'in en büyük stadyumu olan Arena Națională'da başlayacak. Saat 17.00'de Lucescu'nun naaşı stadyuma getirilerek halkın ziyaretine açılacak. Saat 18.00'de ise Romanya Futbol Federasyonu'nun organizasyonuyla ilk resmi anma töreni gerçekleştirilecek. Perşembe günü de stadyumda halk ziyaretleri devam edecek ve futbolseverler saat 10.00 ile 20.00 arasında Lucescu'ya veda edebilecek.

Törenlere Lucescu'nun yetiştirdiği ve dünya futboluna kazandırdığı birçok efsane futbolcunun da katılması bekleniyor. Romanya futbolunun sembol isimlerinden Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Ilie Dumitrescu başta olmak üzere Lucescu'nun farklı dönemlerde çalıştırdığı çok sayıda oyuncunun Bükreş'te hazır bulunacağı ifade ediliyor.