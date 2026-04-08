Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’dan kaptanlık cevabı!

Giriş Tarihi: 8.04.2026 22:31

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen maçta Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 3-1'lik skorla geçti. Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Mircea Lucescu'nun vefatına değinen Barış Alper Yılmaz, "Lucescu hocamız, Türk futboluna çok hizmet etti. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun" dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Barış Alper Yılmaz, "İlk yarı daha farklı olabilirdi ama değerlendiremedik. Mutluyuz. Geçen hafta çok üzücü oldu bizim adımıza. Önümüze bakmalıyız. Dün dünde kaldı. Bugüne ve yarına bakmalıyız. Hedeflerimiz çok büyük. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımızın desteği de çok önemliydi. Onlara teşekkür ediyorum" sözlerini dile getirdi.

Sahaya kaptan olarak çıkmasına dair soruya Barış Alper Yılmaz, "Galatasaray'a kaptan olmak gurur verici bir şey. Tarif edilemez bir duygu. İlk geldiğim günden bugüne, geçmişe bakınca çok değerli anılar biriktirdim. Beni ben yapan hem kulübüm hem taraftarlarım. Takım olarak büyük hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek istiyoruz" cevabını verdi.

Sakatlığı olup olmadığına dair soruyu Barış Alper Yılmaz, "Lig, Avrupa, milli maç. 3 günde 1 maç oldu. Sakatlığımla ilgili çok bilgi istemiyorum. Bazen dinlendiriyorlar beni bilimsel olarak doktorlar. Ben kafaya takmıyorum. Sakatlıkla ilgili bir şey öğrenirsem takılırım, panik atak var bende. Çok bilgi edinmemek lazım. Bana bir şey olmaz inşallah. Öyle düşünüyorum" şeklinde cevapladı.

