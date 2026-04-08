Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’dan kaptanlık cevabı!

Karşılaşmayı değerlendiren Barış Alper Yılmaz, "İlk yarı daha farklı olabilirdi ama değerlendiremedik. Mutluyuz. Geçen hafta çok üzücü oldu bizim adımıza. Önümüze bakmalıyız. Dün dünde kaldı. Bugüne ve yarına bakmalıyız. Hedeflerimiz çok büyük. Kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarımızın desteği de çok önemliydi. Onlara teşekkür ediyorum" sözlerini dile getirdi.

Sahaya kaptan olarak çıkmasına dair soruya Barış Alper Yılmaz, "Galatasaray'a kaptan olmak gurur verici bir şey. Tarif edilemez bir duygu. İlk geldiğim günden bugüne, geçmişe bakınca çok değerli anılar biriktirdim. Beni ben yapan hem kulübüm hem taraftarlarım. Takım olarak büyük hedeflerimiz var. Bunları gerçekleştirmek istiyoruz" cevabını verdi.