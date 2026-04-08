Galatasaray’da İlkay Gündoğan’dan şampiyonluk yorumu!

Performansı hakkındaki soruya İlkay Gündoğan, "Benim için 19-20 veya 34-35 yaşında olmanız fark etmez. Herkesin kendisini en iyi şekilde hazırlaması gerekiyor çünkü herkese ihtiyaç olabilir. Benim için bugün 70 dakika sahada kalmak önemliydi" cevabını verdi.

Kuzeni Naz Aydemir Akyol'un da formasını giydiği Galatasaray Daikin'in CEV Cup'ta şampiyon olduğunun hatırlatılması sonrası İlkay Gündoğan, "Tüm sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Naz'ı da tebrik ediyorum. Bu özel camia için kupa kaldırmak büyük bir duygu olmalı. Umarım bu sezon sonunda bana da nasip olur" ifadelerini kullandı.