Galatasaray’da İlkay Gündoğan’dan şampiyonluk yorumu!

Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen maçta Göztepe'yi deplasmanda 3-1'le geçen Galatasaray'da İlkay Gündoğan açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren İlkay Gündoğan, "İlk yarı çok iyi futbol oynadık. 3-4 olabilirdi. Defansa çok iyi yardım ettik, toplar bizde kaldı. İkinci yarıya da aynı eforla başladık. Üçüncü golü atabilirdik ama atamadık. Golü yedikten sonra biraz düşüklük yaşadık. Üçüncü golü bulduktan sonra da oyun bizim lehimize döndü ve Göztepe'nin oyunu kırıldı. Doksan dakikayı rahat bir şekilde bitirdik. Hep bu deplasmanın zor olduğu konuşuluyordu. Hem Göztepe taraftarı hem de bizim taraftarımız çok güzeldi. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.
Performansı hakkındaki soruya İlkay Gündoğan, "Benim için 19-20 veya 34-35 yaşında olmanız fark etmez. Herkesin kendisini en iyi şekilde hazırlaması gerekiyor çünkü herkese ihtiyaç olabilir. Benim için bugün 70 dakika sahada kalmak önemliydi" cevabını verdi.
Kuzeni Naz Aydemir Akyol'un da formasını giydiği Galatasaray Daikin'in CEV Cup'ta şampiyon olduğunun hatırlatılması sonrası İlkay Gündoğan, "Tüm sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Naz'ı da tebrik ediyorum. Bu özel camia için kupa kaldırmak büyük bir duygu olmalı. Umarım bu sezon sonunda bana da nasip olur" ifadelerini kullandı.