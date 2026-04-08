Göztepe – Galatasaray maç sonu Libero TV canlı yayını! Serkan Korkmaz, Fırat Aydınus

İlk 11'de büyük rotasyona giden Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığının ardından forma giyen ve performansı eleştirilen Icardi'nin yerine ileri uçta Barış Alper'e şans tanıdı. Barış, Abdülkerim ve Icardi'nin yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı. Galatasaray'da İlkay Gündoğan 5 maçın ardından ilk 11'e dönerken, ara transferde alınan Asprilla da ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve İsmail Köybaşı'nın yanı sıra cezalı Bokele kadroda yer almadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov geçen hafta kazandıkları Gençlerbirliği maçının kadrosunda biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Bokele'nin yerine Taha'ya şans veren deneyimli çalıştırıcı, Antunes'in yerine Efkan'a, Jeferson'un yerine ise Juan'a şans tanıdı.