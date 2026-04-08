İtalya’da Euro 2032 paniği!

UEFA Başkanı Ceferin'in "Umarım altyapı hazır olur. Aksi halde EURO 2032 İtalya'da oynanmayacak" sözleri Çizme'de büyük paniğe neden oldu. Gök Mavililer'in 3. kez arka arkaya Dünya Kupası'nı gidememesinin ardından Federasyon Başkanı Gabriele Gravina istifa etmişti. Yeni başkan için mayıs ayındaki seçimi bekleyen İtalyan basını, uyarılarına başladı.

EURO 2032 ortağı Türkiye'nin modern stadyumlara sahip olduğuna vurgu yapılırken, kulüplerin bu statları kendi bütçelerinden yapamayacağı, devletin özellikle bahis sektörüne getireceği ek vergilerle yeni statların inşaatına ödenek yaratması gerektiği manşetlere taşındı. 2007-2024 arasında Avrupa'da 226 yeni stat yapılırken İtalya'da bu rakam sadece 6 ile sınırlı kaldı. La Gazzeta dello Sport, Türkiye'nin Atatürk Olimpiyat Stadı'nı elden geçireceğini, Beşiktaş ve Galatasaray'ın modern stadyumlarda oynadığını, Kayseri, Trabzon, Bursa, Gaziantep, İzmir'de yeni stadyumların olduğunu, Ankara ve Antalya'nın da yakında yeni stadyumlara kavuşacağının altını çizdi. İtalyan gazetesi "Biz ise Milano, Napoli, Roma, Floransa, Cenova, Bari ve Bologna'da taş üstüne taş koymadık" ifadelerine yer verdi.

BAKIŞ

BÜLENT TİMURLENK

YENİ ORTAK RUSYA MI?

İtalya'da statların yaş ortalamasının 61 olduğu da haberde yer aldı. Juventus, Udinese ve Atalanta dışında Serie A'da yeni stada sahip takım yok. UEFA Başkanı Ceferin'in bu restine İtalyan hükümetinin ne yanıt vereceği merakla beklenirken, geçtiğimiz aylarda İtalyan medyasında satır arasında kalan bir haber de yeniden akıllara geldi. UEFA'nın halihazırda Ukrayna ile yaşadığı savaş nedeniyle ambargo uygulanan Rusya'yı 2032'de B planı olarak Türkiye'nin partneri yapacağı Çizme medyasında yer almıştı.