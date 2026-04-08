Kocaelispor Başkanı Recep Durul’dan Galatasaray maçı açıklaması!

Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacaklarına anımsatan Durul, "Kendi evimizde iyi oyunla Galatasaray'ı yenmiştik. Hep şunu söylüyorum; pahalı ayaklar değil, takım oyunu her zaman maçı kazanır. Çıkacağız, taraftarlarımızla yerimizi alacağız. En iyi şekilde camiamızı ve şehrimizi temsil edeceğiz. Bu futbolcular yine çıkacak aslanlar gibi oynayacak. İnşallah puan ve puanlarla dönmeyi umut ediyoruz." dedi.

Durul, hafta sonu nasıl bir atmosfer beklediklerinin sorulması üzerine, "Bazı maçların atmosferi yüksek oluyor ama Kocaelispor olarak her zaman çıkacağız, o onurlu duruşumuzu göstereceğiz. Gideceğiz, yerimizi alacağız ve oynayacağız. Hangi takım olursa olsun tepki göstermeleri bizi kendi doğrularımızdan vazgeçirmeyecektir." yanıtını verdi.

Tüm kulüplere saygı gösterdiklerini ancak sahadaki mücadelenin bazen tansiyonu değiştirebildiğini söyleyen Durul, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla her takım kazanmak istiyor. Bir takım kazanacak, yani puan alacak. Dolayısıyla biz de puan almak istiyoruz. Onlar da istiyor. Sonuç olarak hakemin tabii ki oradaki kararları, tansiyonları değiştirebiliyor, duyguları değiştirebiliyor. Umarım adil bir maç olur. Umarım hakkaniyetli maç olur. Umarım güzel bir maç olur. Her iki taraf için de keyifli maç olur. Hak eden kazansın."