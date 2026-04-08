Metin Öztürk: İnşallah 4 yıl üst üste şampiyon olacağız!

Süper Lig'de Göztepe'yi erteleme maçında 3-1 yenerek son 6 hafta öncesi şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 4 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da 2'nci Başkan Metin Öztürk, karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Mayıslar bizimdir" diyen Öztürk, "Çok keyifli bir akşam. Tam bir Galatasaray bayramı. Saat 20.00'de başlayan üç önemli maçımız vardı. Burada şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştık. Göztepe'nin ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyorsunuz. Özellikle ikinci yarıda bunu net olarak gösterdiler. Müthiş bir taraftar, müthiş bir oyun. Bunun önünde alınan bir 3 puan ve 4 puanlık bir fark. İnşallah Dursun başkanımızın dediği gibi 2026 yılında 26'nci şampiyonluğumuzu alıp 4 yıl üst üste şampiyon olacağız" diye konuştu.

Galatasaray 2'nci Başkan Metin Öztürk, kadınlar voleybolda aynı akşam ilk kez CEV Kupası'nı kazandıklarını hatırlatarak, "Bugün Dursun Başkanımızın takip ettiği kadınlar voleybolda bir Avrupa kupası aldık. Gurur duyuyoruz. Basketbolda Final Four'a bir adım kaldı. Keyifliyiz. Bugün bir Galatasaray bayramı. İnşallah Dursun başkanımızın liderliğinde 26'ncı, 27'nci şampiyonluğa devam edip taraftarımızı güldürmeye devam edeceğiz. Her zaman söylüyoruz, Mayıslar Bizimdir. Bayrakları hazırlasınlar" dedi.

Geçen hafta oynanan Trabzonspor maçı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Öztürk, "Göztepeli dostlarımız bizi harika ağırladılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yöneticiler nezaket içinde kalmalılar. Geçen hafta yönetim eliyle bir rezalet vardı. Bu alışkanlık haline gelirse, anonsçular canı istediği gibi konuşmaya devam ederlerse bu bir hastalık gibi her yere yayılır. Orada Galatasaray'a değil, futbola karşı büyük bir ihanet gerçekleşmiştir. İnşallah diğer statlarda bu gerçekleşmez" diye konuştu. "6 final maçımız kaldı" diyen Öztürk, "6 maç 18 puan demek. 4 puan avantaj sağlıyor ama sizi şampiyon yapmıyor. 6 finalimiz var. Dursun Özbek liderliğinde Okan hocam ve ekibi yüzümüzü güldürecek. Buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.