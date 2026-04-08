Mircea Lucescu anısına saygı duruşunda bulunulacak!
Giriş Tarihi: 8.04.2026 12:21

İHA
A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk ve dünya futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımız ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun vefatı nedeniyle 8-13 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm Profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı takabileceklerdir" denildi.

