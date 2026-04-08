Mircea Lucescu yaşam savaşını kaybetti: Elveda efsane

Futbol dünyası bir efsaneyi daha ebediyete uğurladı… Ünlü teknik direktör Mircea Lucescu, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. En son Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran ve Ay-Yıldızlı ekibimize Dünya Kupası playoff yarı finalinde elendikten sonra görevden alınan Lucescu, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 3 Nisan Cuma günü kalp krizi geçiren ve durumu kötüleşen ünlü hoca yoğun bakıma alındı. Çoklu felç geçiren, damarları da tıkanan Luce'nin dün vefat ettiği açıklandı. Hem Romanya hem de Türk futbol camiası başsağlığı mesajları yayımladı. Tecrübeli teknik adamdan geriye, bıraktığı izler kaldı. İşte yaşattıkları…

KUPALARA AMBARGO KOYDU



Ülkemizde 2000-01, 2001-02 sezonlarında Galatasaray'ı çalıştıran Mircea Lucescu, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig ve UEFA Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi. 2002-03 ve 2003-04'te de Beşiktaş'ta görev yaptı. Siyah-beyazlıları da Süper Lig'de şampiyonluğa taşıdı. Çoğu Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile olmak üzere kariyerine 37 kupa sığdırdı.



Lucescu, 2017-2019 arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmıştı. 26 Mart'ta, Türkiye- Romanya maçında Ay-Yıldızlı ekipten talebesi Hakan Çalhanoğlu ile sarılıp böyle hasret gidermişti.

BEŞİKTAŞ İÇİN ALACAĞINI BIRAKTI



LUCESCU, hayatının son maçına Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyon olduğu Dolmabahçe'de çıktı. A Milli Takım'ın, Romanya'yı 1-0 yendiği müsabakada rakip takımın başındaydı. Luce, Beşiktaş'taki sözleşmesi feshedildiğinde stadyumun kapasitesinin genişletilmesinde kullanılması için 2 yıllık alacağını siyah-beyazlı kulübe bıraktığını açıklamıştı.