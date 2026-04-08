Okan Buruk’tan Göztepe maçı sözleri! ‘Psikolojik anlamda önemliydi’

Voleybol takımını tebrik eden Okan Buruk, "Öncelikle çok önemli bir galibiyet oldu voleybolda. Bunu da kazanan kadın voleybol takımımızı kutluyorum. İlk maçı seyretmiştim. Onlar için çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa'da kupa kazanmak için vardır. Futbolda, basketbolda, voleybolda başardık" dedi.

Victor Osimhen'in sakatlığına dair soruya Okan Buruk, "Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız" cevabını verdi.