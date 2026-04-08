Paul Onuachu, Fatih Tekke’yi geçmek istiyor!

Giriş Tarihi: 8.04.2026 09:26

Trendyol Süper Lig'de 22 gol atan Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu, 2004-05’te 31 golle kral olan hocası Fatih Tekke’yi geçerek tacını takmanın peşinde.

YUNUS EMRE SEL
Süper Lig'de fırtınalar estiren Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, durdurulamıyor. Rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen yıldız oyuncu, fileleri havalandırmaya devam ederken gol krallığı yarışında da arayı iyice açtı.

Ligde şu ana kadar rakip ağlara 22 gol bırakan Nijeryalı yıldız, en yakın takipçisine 6 gol fark atarak krallık tacını takmaya hazırlanıyor.

CAMİADA YANKI UYANDIRDI

Trabzonspor için bu muazzam tablonun en dikkat çekici ve romantik yanı ise kulübede oturan isim. 2004-2005 sezonunda attığı 31 golle Trabzonspor tarihinin efsaneleşen gol kralları arasına adını yazdıran eski kaptan Fatih Tekke, bugün teknik direktör olarak aynı heyecanı saha kenarında yaşıyor.

Tekke'nin tedrisatından geçen Onuachu'nun bu performansı, camiada büyük bir yankı uyandırdı.

HOCASININ İZİNDEN GİDİYOR

Paul Onuachu, hava toplarındaki mutlak hakimiyeti, ceza sahası içindeki bitiriciliği ve her geçen gün artan gol sezgisiyle adeta hocasının izinden gidiyor.

