Real Madrid’e şok!

Giriş Tarihi: 8.04.2026

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçları dün oynandı. Real Madrid, sahasında Bayern Münih'e 2-1 yenilerek büyük şok yaşadı. Bernabeu'daki karşılaşmada Alman ekibinin kalecisi Manuel Neuer adeta devleşti. İspanyol takımının tam 8 şutunu kurtararak müthiş bir performans sergiledi. Bayern'in gollerini Luis Diaz ve Harry Kane atarken Real Madrid'in tek sayısı Mbappe'den geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 71 dakika sahada kaldı ancak skora etki edemedi. Şut çekemezken girdiği 9 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. Diğer müsabakada da Arsenal, deplasmanda Portekiz kulübü Sporting'i 1-0 mağlup etti. İngiliz ekibinin golü 90+1'de Kai Havertz'den geldi. Rövanşlar 15 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

