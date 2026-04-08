Son dakika haberi: Galatasaray, Göztepe deplasmanında kazandı! Puan farkı 4’e çıktı

OKAN BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı. Cezalı Abdülkerim yerine Boey forma giyerken, Trabzonspor maçında sağ bekte görev yapan Singo stopere çekildi.

Sol bekte Jacobs'un yerine Eren'e forma veren Buruk, orta sahada Torreira yerine İlkay'ı tercih etti. Yunus, Lang ve Icardi'yi de yedek soyunduran Buruk, cezası biten Sane, Asprilla ve Sallai'yle maça başladı.

İlk 11'de büyük rotasyona giden Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığının ardından forma giyen ve performansı eleştirilen Icardi'nin yerine ileri uçta Barış Alper'e şans tanıdı.

Barış, Abdülkerim ve Icardi'nin yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı. Galatasaray'da İlkay Gündoğan 5 maçın ardından ilk 11'e dönerken, ara transferde alınan Asprilla da ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.