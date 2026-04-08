Son dakika haberi: Galatasaray, Göztepe deplasmanında kazandı! Puan farkı 4’e çıktı

Göztepe, Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen maçta Galatasaray'ı konuk etti. Zorlu karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynandı.
Kritik müsabakada Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu'nub yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Esat Sancaktar üstlendi. VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da ise Murat Altan görev aldı.
Galatasaray, Göztepe deplasmanında sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Cimbom'a zorlu deplasmanda galibiyeti getiren golleri 5'inci dakikada Barış Alper Yılmaz, 19'uncu dakikada kendi kalesine Allan Godoi ve 75'inci dakikada Mario Lemina kaydetti. Göztepe'de fileleri 50'nci dakikada Juan havalandırdı.
Bu sonucun ardından Galatasaray zirvede puanını 67'ye yükseltti. Aslan, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile puan farkını 4'e çıkardı.
Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ise 46 puanda kaldı.
Göztepe, Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Galatasaray ise Kocaelispor ile İstanbul'da kozlarını paylaşacak.
Göztepe - Galatasaray: 1-3
Goller: 5' Barış Alper Yılmaz, 19' Allan Godoi (KK), 50' Juan, 75' Mario Lemina
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sol kanattan Sane'nin kullandığı serbest vuruşta kale önünde Barış Alper'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
19. dakikada sol kanatta ceza alanı yan çizgisinden içeri sokulan İlkay, son çizgiden sol ayağıyla ortasını yaptı. Allan'a da çarpıp kaleye yönelen top, Lis'in üzerinden filelerle buluştu. 0-2
31. dakikada Sane'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Sallai, penaltı noktası üzerinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top, Lis'in solundan yandan dışarı çıktı.
40. dakikada Uğurcan'ın kullandığı kale vuruşunda uzun gönderilen topu rakip ceza alanı önünde kontrol eden Sallai, ceza sahasına girerek sağ alt köşeye sert vurdu. Kaleci Lis'in son anda meşin yuvarlağı çeldi.
50. dakikada Miroshi'nin ortasında penaltı noktası önünde Juan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-2
56. dakikada sağ kanattan Miroshi'nin ceza alanına yaptığı ortada kale alanı önünde Cherni'nin sert kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
75. dakikada Sara'nın kullandığı kornerde kale alanı önünde Lemina'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3
İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Godoi, Cherni, Miroshi, Dennis, Efkan Bekiroğlu, Juan, Janderson.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Davinson, Singo, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Lemina, Asprilla, Sane, Sallai, Barış Alper Yılmaz.
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında tüm futbolseverlerin merakla beklediği 27'nci hafta erteleme maçında lider Galatasaray'da sakatlığı bulunan Osimhen ve kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı kadroda yer almadı.
OKAN BURUK'TAN 6 DEĞİŞİKLİK
Teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Trabzonspor karşılaşmasının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı. Cezalı Abdülkerim yerine Boey forma giyerken, Trabzonspor maçında sağ bekte görev yapan Singo stopere çekildi.
Sol bekte Jacobs'un yerine Eren'e forma veren Buruk, orta sahada Torreira yerine İlkay'ı tercih etti. Yunus, Lang ve Icardi'yi de yedek soyunduran Buruk, cezası biten Sane, Asprilla ve Sallai'yle maça başladı.
İlk 11'de büyük rotasyona giden Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığının ardından forma giyen ve performansı eleştirilen Icardi'nin yerine ileri uçta Barış Alper'e şans tanıdı.
Barış, Abdülkerim ve Icardi'nin yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı. Galatasaray'da İlkay Gündoğan 5 maçın ardından ilk 11'e dönerken, ara transferde alınan Asprilla da ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
GÖZTEPE'DE 3 YILDIZ FORMA GİYEMEDİ
Göztepe'de sakatlıkları bulunan Furkan Bayır ve İsmail Köybaşı'nın yanı sıra cezalı Bokele kadroda yer almadı.
Teknik direktör Stanimir Stoilov geçen hafta kazandıkları Gençlerbirliği maçının kadrosunda biri zorunlu 3 değişiklik yaptı. Bokele'nin yerine Taha'ya şans veren deneyimli çalıştırıcı, Antunes'in yerine Efkan'a, Jeferson'un yerine ise Juan'a şans tanıdı.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçın biletleri günler öncesinden tükenirken, müsabaka kapalı gişe oynandı. Her iki takım taraftarları da kendilerine ayrılan yerleri doldururken; atkılar ve flamalarla görsel şölen yaşandı. Galatasaray taraftarları efsane futbolcu Metin Oktay'ın pankartını, "Metin Oktay ruhuyla" mesajıyla açtı.
Göztepeliler kale arkasında ezeli rakipleri Karşıyaka'nın armasının da yer aldığı, yetimhanede büyüyen çocuklara sürdürülebilir destek modeli projesine dikkat çekmek için, "İki yaka tek yürek" pankartı açtı. Hem stadyum hem de stadyum çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemleri alındı.
Karşılaşma öncesinde Göztepe'nin Kadınlar Challenger Kupası'nı kazanan su topu takımı ile Süper Lig'e çıkan erkek hentbol takımı maç öncesi tribünleri selamladı.
LUCESCU UNUTULMADI
Maç öncesi hayatını kaybeden A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi. Galatasaraylı futbolcular sahaya Lucescu için, "Seni unutmayacağız" pankartıyla çıktı.