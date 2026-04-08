Stanimir Stoilov’dan Galatasaray maçı itirafı! ‘Fazla saygı gösterdik’

Kaçan gollere dikkat çeken Stanimir Stoilov, "Devre arasında oyuncularıma kendi tarzımıza dönmek olduğunu söyledim. İlk yarıda kolay 2 hata yaptık. İkinci yarıda pozisyonlar yakaladık, gol bulduk. İnanılmaz kaçan goller var. Bu kadar çok kaçırırsanız ve duran toplarda iki gol yerseniz hatalı şekilde, Galatasaray'a karşı kazanamazsınız" şeklinde konuştu.

Stanimir Stoilov son olarak şu ifadeleri kullandı: "İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki fark buydu. Gerçek futbolumuza ikinci yarıda döndük. Duran top hataları normal değil. Pahalıya patladı."