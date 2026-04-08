Tekke’nin izinde!

Süper Lig'de fırtınalar estiren Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, durdurulamıyor! Rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen yıldız oyuncu, fileleri havalandırmaya devam ederken gol krallığı yarışında da arayı iyice açtı. Ligde şu ana kadar rakip ağlara 22 gol bırakan Nijeryalı yıldız, en yakın takipçisine 6 gol fark atarak krallık tacını takmaya hazırlanıyor. Trabzonspor için bu muazzam tablonun en dikkat çekici ve romantik yanı ise kulübede oturan isim... 2004-2005 sezonunda attığı 31 golle Trabzonspor tarihinin efsaneleşen gol kralları arasına adını yazdıran eski kaptan Fatih Tekke, bugün teknik direktör olarak aynı heyecanı saha kenarında yaşıyor. Tekke'nin tedrisatından geçen Onuachu'nun bu performansı, camiada büyük bir yankı uyandırdı. Eski bir "Kral"ın yönetiminde sahaya çıkan Paul Onuachu, hava toplarındaki mutlak hakimiyeti, ceza sahası içindeki bitiriciliği ve her geçen gün artan gol sezgisiyle adeta hocasının izinden gidiyor.

DEPLASMANDA FIRTINA ÇIKIYOR

Galatasaray'ı evinde devirip şampiyonluk umutlarını artıran Trabzonspor, şimdi gözünü Alanya maçına çevirdi. Dış sahada 32 puan ile en fazla puan toplayan takım olan bordo-mavililer, bir engeli daha aşıp yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Ligde son deplasman yenilgisini 106 gün önce Gençlerbirliği karşısında 4-3'lük sonuçla alan Fırtına, ardından 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Bu arada G.Saray zaferiyle ligde 161 hafta sonra art arda 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u da yıkarak seriyi 7 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Bordomavili taraftarların, Akdeniz deplasmanında kendine ayrılan yerleri tamamen doldurması bekleniyor.