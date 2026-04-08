TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaret!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti.
Bakanlık makamında gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Gökay ve Bilal Arslan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da yer aldı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda misafirperverliği için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
İbrahim Hacıosmanoğlu, Bakan Ersoy'a isminin yazılı olduğu bir A Milli Futbol Takımı forması ve bir plaket takdim etti.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Bakan Yardımcısı Mumcu'ya da isminin yazılı olduğu bir A Milli Futbol Takımı forması hediye etti.