Dünya efsaneye ağladı

80 yaşında hayatını kaybeden Mircea Lucescu, futbol dünyasını üzdü. A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ı da çalıştıran Lucescu'nun vefatı sonrası Avrupa basını saygı duruşuna geçti. Lucescu için yapılan yorumlar şöyle:

La Gazzetta dello Sport: "Lucescu, 25 Mart'ta, Türkiye- Romanya maçı arifesinde 'Korkak gibi çekip gidemem' demişti. Montella'nın Türkiye'sine 1-0 yenilirken takımını terketmedi."

AS: "Guardiola'nın ilk düşmanı Mircea Lucescu hayatını kaybetti. Romanya milli takım teknik direktörü, 80 yaşında kalp krizi geçirerek vefat etti. Shakhtar Donetsk'i zirveye taşıyan Lucescu, Guardiola'nın Barcelona'sını bile zorlu bir mücadeleye sürüklemişti.

Marca: "Romanya futbolunun efsanesi Mircea Lucescu hayatını kaybetti. Lucescu, ileri görüşlü fikirleriyle Romanya futbolunda devrim yaratan isimlerden biriydi.

BBC: "Efsanevi teknik direktör Mircea Lucescu, Romanya milli takımının teknik direktörlüğünden istifa etmesinden beş gün sonra 80 yaşında hayatını kaybetti.

L'Equıpe: Uzun soluklu bir kariyere sahip olan Lucescu, 1980'den bu yana yaklaşık on beş kulüpte teknik direktörlük yaptı. Romanya ve Avrupa futbolunun efsanelerinden biri aramızdan ayrıldı."

AYNI ÖYKÜNÜN FARKLI CÜMLELERİ OLDUK

FATİH Terim, bir dönem ligde rakip olduğu Lucescu'ya şu satırlarla duygusal bir veda paylaşımında bulundu: "Geride kalan yarım asırda insanlar değişti, devir değişti, futbol değişti, dünya değişti. Ama senin futbola olan tutkunda hiç eksilme olmadı. Biz aynı öykünün farklı cümleleri olduk. Aynı sevinçler, hüzünler, fırtınalar, hayal kırıklıkları... Kazandık, kaybettik, eleştirildik, tebrik edildik, anlaşıldık, bazen hiç anlaşılmadık. Bizi birbirimize en çok yaklaştıran şey bence oyuna duyduğumuz sadakat oldu. Kader, seni son kez çok sevdiğin İstanbul'a belki de bu yüzden getirdi. Bu oyuna çok şey verdin. Huzur içinde uyu dostum."





KUPALARLA DOLU KARİYER

Futbolun dâhilerinden Lucescu, kariyeri boyunca sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın dört bir toprağında toplam 37 kupa kazanırken kırılması güç bir rekora imza attı. İşte o gurur tablosu:

Türkiye Süper Lig (Galatasaray-Beşiktaş)

UEFA Süper Kupa (Galatasaray)

UEFA Kupası (Shakhtar Donetsk)

Ukrayna Premier Lig (S.Donetsk 8-Dinamo Kiev 1)

Ukrayna Süper Kupası (S.Donetsk 7-Dinamo Kiev 1)

Ukrayna Kupası (S.Donetsk 6-Dinamo Kiev 1)

Rusya Süper Kupası (Zenit)

Romanya Süperliga (Rapid- Dinamo)

Romanya Süper Kupa (Rapid)

Romanya Kupası (Dinamo 2- Rapid 1)

İtalya Serie B Şampiyonluğu (Brescia)