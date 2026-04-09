Enes Zengin: Sorumluluğu ben ve yönetimim üstümüze alıyoruz!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da kulüp başkanı Enes Zengin, ligde kalma şanslarının devam ettiğini belirterek, "Matematiksel olarak düşmedik ama eğer böyle bir şey olursa bu sorumluluğu ben ve yönetimim üstümüze alıyoruz." dedi.

Zengin, Rüstemler Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, zor bir dönemde göreve geldiklerini ve sorunları çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Kulübün sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini aktaran Zengin, göreve geldiklerinden bu yana 132 milyon lira ödeme yaptıklarını söyledi.

Geçmiş dönemlerden kalan haciz dosyalarının inceleneceğini belirten Enes Zengin, adeta bir enkaz devraldıklarını dile getirerek, "Matematiksel olarak düşmedik ama eğer böyle bir şey olursa bu sorumluluğu ben ve yönetimim üstümüze alıyoruz. Bu takımı düştüğü yerden Allah'ın izniyle taraftarıyla, şehriyle, gerçekten Sakaryaspor'u sevenlerle kaldırırız." diye konuştu.

Yaptıkları olumlu işler sonucunda transfer yasağını kaldırdıklarını anlatan Zengin, nifakla yönetimi parçalamak isteyenlere izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.