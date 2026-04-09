Erzurumspor FK, Süper Lig’e koşuyor! İstanbulspor mağlup

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Çağdaş Altay düdük çaldı. Erzurumspor FK, İstanbulspor deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Erzurumspor FK'nın ve maçın tek golünü 84. dakikada Sylla kaydetti.

Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 75'e yükseltti. Erzurumspor FK, sezon sonunda ilk 2'de yer almak için büyük bir avantaj elde etti.

Düşme hattının bir basamak üstünde yer alan İstanbulspor ise 40 puanda kaldı.