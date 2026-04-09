Esenler Erokspor ile Amedspor puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Esenler Erokspor, Amedspor'u konuk etti. Karşılaşma Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede Gürcan Hasova düdük çaldı. Esenler Erokspor ile Amedspor arasındaki maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Esenler Erokspor'un golünü 23. dakikada Ryan Jack kaydetti. Amedspor'da fileleri 51. dakikada Mbaye Diagne havalandırdı.
Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü, 27. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Amedspor 71, Esenler Erokspor ise 67 puana yükseldi.