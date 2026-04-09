Galatasaray, 2 maç sonra galibiyetle tanıştı!

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe'nin konuğu oldu.

Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelenin 5'inci dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip, 19'uncu dakikada İlkay Gündoğan'ın dar açıdan çektiği aşırtma şutta, topun Allan Godoi'ye çarpmasıyla durumu 2-0'a taşıdı. Galatasaray topla daha fazla oynayan taraf olurken, devreye 2-0'lık skorla önde girdi. İkinci yarıya iyi başlayan Göztepe, 50'nci dakikada Juan'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. Golün ardından baskısını artıran Göztepe'nin ataklarına Uğurcan Çakır başarılı kurtarışlarla geçit vermedi. 75'inci dakikada Mario Lemina ile bir gol daha bulan Galatasaray, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu galibiyetle 67 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 4'e çıkardı.

LIVERPOOL VE TRABZONSPOR'DAN SONRA GALİBİYETLE TANIŞTI

Galatasaray, Göztepe engelini aşarak Liverpool ve Trabzonspor maçının ardından galibiyetle tanıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde RAMS Başakşehir FK'yı 3-0 yenmiş, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool'a 4-0, Süper Lig'in 28'inci haftasında ise Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Göztepe galibiyetiyle birlikte Galatasaray, 2 maçlık yenilgi serisinin ardından sahadan galip ayrılmış oldu.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, bu sezon ikinci kez iki maçlık yenilgi serisinin ardından ilk maçta galip gelmiş oldu. Daha önce Galatasaray, Süper Lig'in 23'üncü haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenilmesinin ardından, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup olmuş, 24'üncü haftada ise Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenerek benzer bir durumu yaşamıştı.

GÖZTEPE'YE KARŞI ÜST ÜSTE 9'UNCU GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek rakibine karşı üst üste 9'uncu galibiyetini aldı. Göztepe'ye karşı son yenilgisini 2019-2020 sezonunda, 21 Aralık'ta deplasmanda 2-1'lik skorla alan Galatasaray, rakibine karşı üst üste 4'üncü dış saha galibiyetini alarak bu seride bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, Göztepe karşısında Süper Lig'deki galibiyet sayısını 39'a çıkarmış oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ 11'İNCİ GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Göztepe karşısında fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 11'e çıkardı. Mücadelenin 5'inci dakikasında ağları sarsan Barış Alper, Süper Lig kariyerindeki en erken golünü kaydetti. Sarı-kırmızılı formayla son olarak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü maçında Corendon Alanyaspor ağlarını sarsan milli oyuncu; ardından Süper Lig'de Beşiktaş, RAMS Başakşehir FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ise Liverpool ile oynanan iki maçta gol sevinci yaşayamadı. Göztepe karşılaşmasıyla tüm kulvarlarda 5 maçlık gol hasretine son veren Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de ise 6 maç aranın ardından yeniden golle buluştu. Barış Alper, Süper Lig'deki son golünü ise 8 Şubat'taki 21'inci hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor karşısında kaydetmişti.

MARIO LEMINA BU SEZON LİGDE İLK KEZ ATTI

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Gabonlu orta sahası Mario Lemina, Süper Lig'de bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Göztepe deplasmanına ilk 11'de başlayan Lemina, mücadelenin 75'inci dakikasında attığı kafa golüyle fileleri havalandırdı. Lemina, bu sezon tüm kulvarlarda ikinci golünü kaydederken, Süper Lig'de ise ilk kez ağları sarstı. Gabonlu orta saha sezonun ilk golünü, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynadığı Liverpool karşılaşmasında kaydetmişti. Mario Lemina, Süper Lig'deki son golünü ise geçtiğimiz sezon 2 Mart 2025'te, 26'ncı hafta karşılaşmasındaki Kasımpaşa deplasmanında atmıştı.