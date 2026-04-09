Jhon Lucumi kararını verdi! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu...

Adı Süper Lig devleriyle anılan Jhon Lucumi için yeni bir gelişme yaşandı. Kolombiyalı stoper, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda geleceğine ait sorulan soruları da yanıtladı.
TRANSFER OLACAK MI?
Lucumi, "Şu anda odak noktam tamamen sezonu en iyi şekilde bitirmek ve takıma yardımcı olmak. Sonra ailemle, eşimle oturup, takımımla birlikte kariyerim için en iyisinin ne olduğuna bakacağız. Şu an önceliğim Bologna için elimden gelenin en iyisini vermek. Ve bence şu anda sözleşme yenileme hakkında konuşmak en önemli şey değil" sözlerini sarf etti.
27 yaşındaki stoper, "Benim, ailem ve herkes için en iyisi neyse ona göre karar vermek doğru olan. Kimsenin sırf ayrılmak istediği için veya öylesine karar verdiğini sanmıyorum. Ben de öyle yapmayacağım. Her şeyi değerlendirdikten sonra karar vereceğim" ifadelerini kullandı.
Sol ayaklı savunmacı, bu sezon İtalyan ekibiyle 36 maça çıktı ve 1 kez fileleri havalandırdı.