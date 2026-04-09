Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile sözleşme uzattı!
Giriş Tarihi: 9.04.2026 17:10

Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile sözleşme uzattı!

Kasımpaşa'da sözleşmesi bitecek olan Haris Hajradinovic ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

AA
Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile sözleşme uzattı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Bosna Hersekli futbolcusu Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek takım kaptanımız ve başarılı oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Kaptanımıza Kasımpaşa formasıyla başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Ocak 2019'dan bu yana Kasımpaşa forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, görev yaptığı 246 müsabakada 33 gol kaydetti.

Kasımpaşa, Haris Hajradinovic ile sözleşme uzattı!
