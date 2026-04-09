Kayserispor, Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı!

Kayserispor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman 5'e 2 pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç ve Fenerbahçe maçının taktik çalışmalarının ardından sona erdi.