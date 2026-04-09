Kayserispor, Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı!
Giriş Tarihi: 9.04.2026 16:41 Son Güncelleme: 9.04.2026 16:42

Kayserispor, Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı!

Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 29'uncu haftada sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

DHA
Kayserispor, Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı!
Kayserispor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Erling Moe yönetiminde Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenman 5'e 2 pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maç ve Fenerbahçe maçının taktik çalışmalarının ardından sona erdi.

