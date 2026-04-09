Giriş Tarihi: 9.04.2026 12:20 Son Güncelleme: 9.04.2026 12:21

Kocaelispor, Muharrem Cinan ve Samet Yalçın ile sözleşme yeniledi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, sol bek oyuncusu Muharrem Cinan ile orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ın sözleşmelerini 2027 yılına kadar uzattı.

AA
  • ABONE OL

Kocaelispor, iç transferde iki imza birden attırdı. Körfez ekibi, Muharrem Cinan ile Samet Yalçın'ın sözleşmelerini yeniledi.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, her iki futbolcunun da sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonun kullanılarak sözleşmelerinin 2026-2027 sezonunu kapsayacak şekilde 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığı ifade edildi.

Muharrem Cinan, bu sezon yeşil siyahlı formayla 14'kez sahaya çıkarken, Samet Yalçın ise 16 maçta forma giydi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz