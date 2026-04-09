Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Liverpool'da Andrew Robertson'ın ayrılığı açıklandı!
Giriş Tarihi: 9.04.2026 21:22

Liverpool, Andrew Robertson’ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Andrew Robertson ile ilgili karar belli oldu.

Liverpool, sözleşmesi bitecek olan Andrew Robertson'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, "Andrew Robertson'ın Kırmızılılar kariyerini mevcut sezonun sonunda sonlandıracağını doğrulayabiliriz. Bunu bir Liverpool efsanesi olarak yapacak" ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki İskoç sol bek bu sezon 31 maçta şans buldu. Andrew Robertson bu süreçte 2 gol ve 2 asist üretti.

Liverpool, kısa süre önce sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mohamed Salah ile de yolların ayrılacağını açıklamıştı.

