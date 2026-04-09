Rizespor, Samsunspor karşısında farka koştu!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ertelenen maçta Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçta Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Rizespor, Samsunspor engelini 4-1'lik skorla geçti.
Rizespor'un gollerini 39 ile 50. dakikalarda Augusto, 43. dakikada Mocsi ve 45+3. dakikada Laçi kaydetti. Samsunspor'da fileleri 90+3. dakikada Ndiaye havalandırdı.
Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, 40. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Rizespor puanını 33'e yükseltti. Samsunspor ise 36 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
38. dakikada ceza sahsının dışında ortada topla buluşan Ali Sowe'un sağ kanada çıkardığı pasında topla buluşan Augusto'nun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
44. dakikada sağ kanattan Hojer'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Laçi'nin çevirdiği topu Mocsi ağlara yolladı: 2-0
45+2. dakikada sol kanatta topla buluşan Hojer'in ortasında ceza sahası içinde Laçi'nin şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0
50. dakikada Laçi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Augusto'nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 4-0
88. dakikada Drongelen'in pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Makoumbou şutunda kaleci Fofana meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+2. dakikada Souza'nın kullandığı köşe atışında Ndiaye kafayla topu ağlara yolladı: 4-1