Son dakika haberi: Fenerbahçe açıkladı! Marco Asensio’nun durumu belli oldu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio'nun gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe'de 37 maçta forma şansı buldu.

İspanyol on numara bu süreçte 2 bin 736 dakika sahada kaldı. Marco Asensio, 13 kez rakip fileleri havalandırdı ve 14 gol pası verdi.