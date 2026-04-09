Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un yıldızına yarım sezon yetti!
Giriş Tarihi: 9.04.2026 08:36 Son Güncelleme: 9.04.2026 08:43

Trabzonspor'un devre arasında renklerine bağladığı Nwaiwu, kısa sürede zirveye yükselmeyi başardı.

YUNUS EMRE SEL Futbol
  • ABONE OL

Süper Lig'de forma giyen savunma oyuncularının gol istatistiklerine bakıldığında, Trabzonsporlu Nwaiwu'nun inanılmaz yükselişi dikkat çekiyor.

Devre arasında takıma katılmasına ve rakiplerine göre çok daha az süre almasına rağmen 3 gole ulaşan 22 yaşındaki oyuncu, golcü stoperler listesinde zirveye oturdu.

Çaykur Rizesporlu Samet Akaydın ile ilk sırayı paylaşan Nwaiwu; Skriniar, Davinson Sanchez ve Singo gibi dünya çapında kariyere sahip yüksek fiyatlı elit savunmacıları geride bırakarak büyük bir sükse yaptı. 11 maça 3 gol sığdıran genç futbolcu, bir de asist katkısı verdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz