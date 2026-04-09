Trabzonspor’un yıldızına yarım sezon yetti!

Devre arasında takıma katılmasına ve rakiplerine göre çok daha az süre almasına rağmen 3 gole ulaşan 22 yaşındaki oyuncu, golcü stoperler listesinde zirveye oturdu.

Çaykur Rizesporlu Samet Akaydın ile ilk sırayı paylaşan Nwaiwu; Skriniar, Davinson Sanchez ve Singo gibi dünya çapında kariyere sahip yüksek fiyatlı elit savunmacıları geride bırakarak büyük bir sükse yaptı. 11 maça 3 gol sığdıran genç futbolcu, bir de asist katkısı verdi.