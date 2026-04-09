UEFA’dan hakem Cihan Aydın’a görev!

Giriş Tarihi: 9.04.2026 15:31

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Cihan Aydın'ı UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak mücadelelerde görev alacağını duyurdu.

AA
UEFA, FIFA kokartlı hakem Cihan AydınUEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 2. Tur 3. Grup müsabakalarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Aydın, 9-17 Nisan'da San Marino'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 2. Tur 3. Grup müsabakalarında düdük çalacak.

San Marino, Gürcistan, Galler ve Andorra'nın yer aldığı grup maçlarında, FIFA kokartlı yardımcı hakem Mehmet Emin Tuğral da görev alacak.

