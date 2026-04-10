1. Lig’de 36. hafta programı açıklandı!

1.Lig'de 36.hafta programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatlerde oynatılacağı belirtildi.
Trendyol 1. Lig'de 36. hafta programı şu şekilde:
19 Nisan Pazar
16.00 Bodrum FK - Erzurumspor FK
16.00 Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Çorum FK - Özbelsan Sivasspor
16.00 Iğdır FK - Pendikspor
16.00 İstanbulspor - Sarıyer
16.00 Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor
16.00 Boluspor - Adana Demirspor
16.00 Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü
16.00 Ümraniyespor - Vanspor FK
16.00 Manisa FK - Serikspor