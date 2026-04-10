Giriş Tarihi: 10.04.2026 13:32

1. Lig'de 36. hafta programı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig’in 36. hafta programını duyurdu. Tüm maçlar 19 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

İHA
1. Lig’de 36. hafta programı açıklandı!
1.Lig'de 36.hafta programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, önceki sezonlarda olduğu gibi ligin son 3 haftasında birbirini ilgilendiren maçların aynı gün ve saatlerde oynatılacağı belirtildi.

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta programı şu şekilde:

19 Nisan Pazar

16.00 Bodrum FK - Erzurumspor FK
16.00 Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Çorum FK - Özbelsan Sivasspor
16.00 Iğdır FK - Pendikspor
16.00 İstanbulspor - Sarıyer
16.00 Atakaş Hatayspor - Sakaryaspor
16.00 Boluspor - Adana Demirspor
16.00 Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü
16.00 Ümraniyespor - Vanspor FK
16.00 Manisa FK - Serikspor

