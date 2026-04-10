Asensio belki Galatasaray’a

Fenerbahçe'de sezona damga vuran isimlerden olan Marco Asensio, Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Kayserispor maçında oynamayacak olan İspanyol futbolcu, Çaykur Rize maçında da yok. Asensio'nun Galatasaray maçına yetişmesi için adeta seferberlik ilan edildi. Yapılan açıklamada oyuncunun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu. 30 yaşındaki futbolcu 1 hafta istirahat edecek. Bu sezon Fenerbahçe'nin eli kolu olan Marco Asensio, kariyer sezonunu geçiriyor. 37maçta attığı 13 golünyanı sıra 13 de asisteimza atan tecrübeli10 numara, sarı-lacivertlilerin26 golündedirekt başrol oynadı. Lig mücadelesinde Fenerbahçe'ye 15 puanlık katkıda buluna Asensio, zirve yarışı vermesinde büyük katkı sağladı.