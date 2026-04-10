Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Asensio belki Galatasaray’a
Giriş Tarihi: 10.04.2026

Asensio belki Galatasaray’a

Dizindeki sakatlık nedeniyle Fenerbahçeli matador, Kayserispor ve Çaykur Rize maçlarında yok. Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyor

ÇAĞDAŞ HALICI
Asensio belki Galatasaray’a
  • ABONE OL
Fenerbahçe'de sezona damga vuran isimlerden olan Marco Asensio, Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Kayserispor maçında oynamayacak olan İspanyol futbolcu, Çaykur Rize maçında da yok. Asensio'nun Galatasaray maçına yetişmesi için adeta seferberlik ilan edildi. Yapılan açıklamada oyuncunun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiği duyuruldu. 30 yaşındaki futbolcu 1 hafta istirahat edecek. Bu sezon Fenerbahçe'nin eli kolu olan Marco Asensio, kariyer sezonunu geçiriyor. 37 maçta attığı 13 golün yanı sıra 13 de asiste imza atan tecrübeli 10 numara, sarı-lacivertlilerin 26 golünde direkt başrol oynadı. Lig mücadelesinde Fenerbahçe'ye 15 puanlık katkıda buluna Asensio, zirve yarışı vermesinde büyük katkı sağladı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Asensio belki Galatasaray’a
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz