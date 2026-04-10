Ç. Rize, Samsun’u farklı geçti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçtaEv sahibinin golleri 39 ve 50. dakikada Augusto, 43'te Mocsi, 45+3'te Laçi'den geldi. Konuk ekibin tek sayısını ise 90+3'te Ndiaye kaydetti.Rize puanını 33'e çıkarırken Samsun 36'da kaldı. Ç.Rizeli futbolcular, "Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" pankartıyla sahaya çıktı. Karşılaşma öncesinde, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.