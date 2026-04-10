Ç. Rize, Samsun’u farklı geçti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta Çaykur Rizespor evinde Samsunspor'u 4-1 mağlup etti.
Ev sahibinin golleri 39 ve 50. dakikada Augusto, 43'te Mocsi, 45+3'te Laçi'den geldi. Konuk ekibin tek sayısını ise 90+3'te Ndiaye kaydetti. Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, maçın 40. dakikasında kırmızı kartla oyundan atıldı.
Rize puanını 33'e çıkarırken Samsun 36'da kaldı. Ç.Rizeli futbolcular, "Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" pankartıyla sahaya çıktı. Karşılaşma öncesinde, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.