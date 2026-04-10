FIFA Arena projesinin Türkiye etabının açılışı gerçekleştirildi!

BAKAN BAK: "HEP BERABER AMERİKA'DA GURURLANACAĞIZ"

Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nın turnuvada başarılı olacağına inandığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Güzel bir proje için bir aradayız. Bugün gururluyuz. Gençler burada. Dünya Kupası maçlarını bekliyoruz. Maçların saatleri biraz kötü ama inşallah hepiniz maçları takip edeceksiniz. Hep beraber hazırız. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımımızı tebrik ediyoruz. Gurur duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok yakından takip ediyor. Dün Mersin'deydim. Çukurova Basketbol Takımı, Avrupa Kupası'nı kazandı. Servet Tazegül Spor Salonu'nda 8 bin seyirci vardı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde de pek çok başarıya imza attık. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş statlarında, Olimpiyat Stadyumu'nda pek çok başarılı organizasyon gerçekleştirdik. Futbolu seven bir ülkeyiz. Güzel bir proje 'FIFA Arena.' Deprem bölgesinde yapılan 8 saha var. Türkiye'de sayı 60. Bulunduğumuz okul, bakanlığımıza bağlı Spor Toto Teşkilatı tarafından yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 3 bin 984 halı saha yapıldı. Yapımı devam eden 850 saha var. Cumhurbaşkanımızın talimatı okul bahçelerine, mahallelere spor tesisi yapacaksınız. Dünya çapında FIFA tarafından bine yakın tesis yapılacak. Türkiye'de futbola hizmet eden bütün başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepsinin bir katkısı var. Çok şanslıyız. Sporu, futbolu iyi bilen, bütün maçları, branşları takip eden bir cumhurbaşkanımız var. Hep beraber Amerika'da gururlanacağız. 24 yıl sonra 2002'de Japonya ve Güney Kore'de düzenlenen kupada yakalanan başarının daha iyisini yapacağız. Montella'ya teşekkür ediyoruz. İtalyanlar bizi destekliyor. Aynı zamanda 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı birlikte organize ediyoruz, beraber çalışıyoruz. Yine bu yıl çok meşgulüz. 2026 Avrupa Ligi finalini yapıyoruz, Beşiktaş Stadyumu'nda. 2027 yılında Konferans Ligi Finali'ni yapacağız. Pek çok uluslararası organizasyonu gerçekleştiren Türkiye var. Milli takımımıza güveniyoruz, başarılar diliyoruz. Biz yolumuza devam edeceğiz, gençlerimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

INFANTINO: "TÜRKİYE'NİN YENİDEN DÜNYA KUPASI'NA KATILMASINDAN DA ÇOK MUTLULUK DUYUYORUM"

Türkiye'nin yeniden Dünya Kupası'na katılmasından dolayı mutlu olduğunu belirten FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Türkiye Mili Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'na katılmasından dolayı sizleri tebrik ederim. Tüm ülkenizi gururlandırdınız, bu başarıyla aslında tüm dünyadaki futbol seven herkesi sevindirmiş oldunuz. Bu başarınızı görmekten çok mutluluk duydum. Şenes Erzik' de bir alkış almak istiyorum. Şenes Erzik birçok heyecan verici sayfalar yazmış, Türk futbolunun efsanelerindendir. Ama kendisi aynı zamanda birçok alanda benim mentörüm olmuştur. Kendisiyle çok güzel anılarımız oldu. Aynı zamanda TFF'nin geçmiş başkanlarına da teşekkür ediyorum. Çocuklar, gençler bugün herkes burada. Türk futbol topluluğunun burada olduğunu görmek çok güzel. İbrahim Bey'i de alkışlamalıyız bence. TFF Başkanı olarak Türkiye'yi yeniden Dünya Kupa'sına taşıma başarısı gösterdi. Ben bir İtalyan olarak Vincenzo Montella için de bir alkış göndermek istiyorum. Bugün elbette çok keyifli bir gün bizim için. 62 gün kaldı Dünya Kupası'nın başlamasına. Ben artık günleri değil, dakikaları ve saniyeleri sayıyorum. Çok tarihi bir Dünya Kupası olacak. 48 takım mücadele edecek. Şu ana kadar düzenlenen en kapsayıcı Dünya Kupası olacak. Bu tip dünyayı bir arya getiren turnuvalara çok ihtiyacımız var. Eğer ki bir şehir, bir ülke varsa bu kültürü temsil eden, kıtaları temsil eden bir şehir varsa bu İstanbul, ülke varsa Türkiye'dir" şeklinde konuştu.