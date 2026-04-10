Hierro’dan Devin Özek’e övgü

Real Madrid'in efsane kaptanlarından Fernando Hierro, dün Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret etti.
1989- 2003 yılları arasında İspanyol devinde top koşturan şu anda Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'ın sportif direktörlüğünü yapan Hierro, misafirlikten memnun olduğunu dile getirdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek'in daveti üzerine gelen 58 yaşındaki futbol adamı sosyal medya hesabından ziyaret ile ilgili, "Fenerbahçe gibi köklü ve tarihi bir kulübü ziyaret etmek benim için bir zevkti. Davet için Devin Özek'e çok teşekkür ederim.
Kendisi yaptığı harika işlerden dolayı profesyonel anlamda takdir ettiğim ve saygı duyduğum bir sportif direktör. Futbolu böylesine tutkuyla yaşamaları gerçekten muhteşem" ifadelerini kullandı.