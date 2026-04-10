Kartal’a PFDK’dan para cezası yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın derbi sonrası yaptığı açıklamaları ve yaşanan olaylarla ilgili kararı açıkladı. Yönetici kanadının aldığı cezalar dikkat çekti.
Cezalar şu şekilde; Siyahbeyazlı kulübe tribün olayları ve kötü tezahürattan 1.460.000 TL, sosyal medya paylaşımından 2.700.000 TL para cezası verildi. Başkan Serdal Adalı'ya yaptığı açıklamalar nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 2.800.000 TL, penaltıya sebebiyet veren Emmanuel Agbadou açıklamaları sebebiyle 1 milyon TL, Vaclav Cerny 500 bin TL para cezası aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın ise ceza almadı