Kayserispor, Fenerbahçe karşısında 5 maç sonra ilk peşinde!
Giriş Tarihi: 10.04.2026 12:12

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Fenerbahçe ile sahasında oynadığı son 5 maçta puan alamadı. Sarı-kırmızılılar, yarınki maçı kazanarak seriyi sonlandırmak istiyor.

İHA
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da hedef puan veya puanlarla sahadan ayrılmak.

Rakibiyle sahasında oynadığı son 20 müsabakada 6 kez kazanırken, 11 defa mağlup olan sarı-kırmızılar, 3 maçta ise berabere kaldı. Söz konusu müsabakalarda 22 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 37 gol gördü.

Kayserispor ayrıca son 5 iç saha mücadelesinde Fenerbahçe'den puan alamadı.

Sahasında Fenerbahçe ile yaptığı maçlarda en farklı mağlubiyetini 5-0 ile alan Kayserispor, en farklı galibiyetini de 4-1 kazanarak elde etti. İki takım arasında en gollü maç geçen sezon oynanmıştı. 8 golün atıldığı müsabakayı Kayserispor 6-2 kaybetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor, Fenerbahçe karşısında 5 maç sonra ilk peşinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz