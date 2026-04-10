‘Ne gördüysek biz de onu yapacağız’

G.Saray- Kocaelispor maçı öncesi ipler gerildi. Teknik direktör Okan Buruk'un, "Taraftarımız, Kocaeli'de yapılanları unutmasın" söyleminden sonra G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan da konuyla ilgili mesajlar verdi. İlk karşılaşmada kendilerine yönelik yapılanları eleştiren Yazgan, A Spor'a yaptığı açıklamada "Evimizde misafir ettiğimiz takım ve kulüp temsilcilerini her zaman G.Saray adabına yakışır şekilde ağırlamaya özen gösteriyoruz. Hemen tüm ilişkilerin olmazsa olmazı mütekabiliyettir. Kocaelispor deplasmanında taraftarımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz ve idarecilerimiz nasıl muamele gördüyse bizden de benzer bir karşılık görecektir. Sadece Kocaelispor için değil, rekabet hâlinde olduğumuz tüm kulüpler için de geçerlidir" dedi.

İLK MAÇTA KOCAELİ'DE NELER YAŞANMIŞTI?

İLK yarıdaki maçta tribünlerdeki tezahüratların yanı sıra Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un sözleri gündeme damga vurmuştu: "Bahis skandalından sonra artık bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyordu. Nepotizmi temizlememiz gerekiyordu. Bugün onu temizledik. Demek ki adaletsizlik, Türk futbolunu başka yerlere götürdü. Başka takımları itekledi. Başka takımları bir yerlere getirdi."