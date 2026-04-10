Onuachu izdihamı: Kazanacağız ve ne olacak göreceğiz!

Süper Lig'de 22 golle krallık yarışının zirvesinde yer alan Trabzonsporlu Paul Onuachu, Akyazı'daki TS Club Mağazası'nda taraftarla buluştu. Nijeryalı golcünün imza törenine büyük ilgi gösteren taraftarlar kapıda uzun kuyruk oluşturdu. Hem forma imzalayan hem de futbolseverlerle bol bol fotoğraf çektiren 30 yaşındaki yıldız, gazetecilerin sorularını da karşılıksız bırakmadı.

Taraftarla iç içe olmanın güzel olduğunu ve bu tür organizasyonları sık yapmak istediğini dile getiren Onuachu lig yarışı içinse, "Hem takım hem teknik heyet olarak harika bir sezon geçiriyoruz. Gol krallığı yarışında zirvede olmak benim adıma çok önemli. Zirveyle aramızda 4 puanlık fark var. Maçlarımızı kazanıp sezon sonunda nerede olacağımızı göreceğiz" diye konuştu.