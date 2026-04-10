Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’dan TFF’ye Galatasaray tepkisi! ’Başvurumuzu yaptık’

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktörleri Fatih Tekke ve oyuncularının çok önemli işler yaptığını belirterek, "Trabzonspor, 5 hafta sonra sonuç ne olursa olsun bu yılın kazananıdır." dedi.

Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri'ne katılan Doğan, Galatasaray maçında yaşananlardan dolayı taraftarlarına verilen cezaya tepki göstererek, şunları kaydetti:

"33 bin küsur taraftarımıza ceza verilmiş, aklı başında olan birisinin hoş karşılaması mümkün değil, ayıp. Başka konular var, TFF'yi bilgilendirdik. Sayın İbrahim Başkan bu konularda hassas, adaleti sağlama konusunda hassas, sağ olsunlar, itirazımızı yaptık ve olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum. Galatasaraylı yöneticiler maç başlarken, oynanırken orada bulunamıyor. Gözlemcilerin yanında duruyor ama bunların hakkında rapor yok. Gözlemcilerin o an gözlerine perde mi iniyor, nasıl oluyor bilemiyorum ama biz kayıtları aldık, herhalde izleyince hatırlayacaklardır. Kendilerine izlemeleri için gönderdik. Hatırlamazlarsa da hatırlatmasını biliriz. Bu adaletsizliğin giderilmesi için başvurumuzu yaptık, sonucunu bekleyeceğiz. Ne olursa olsun o stadyum dolacak, bunu hep beraber göreceğiz."