24 yıl sonra tarih yazacaksınız

Çocukların sahalara ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirilen FIFA Arena projesinin Türkiye etabının resmi açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIFA Başkanı Gianni İnfantino ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun katılımıyla Riva'da gerçekleşti. A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası'na katılmasından dolayı herkesi tebrik ederek sözlerine başlayan Başkan İnfantino, "Ben bir İtalyan olarak Vincenzo Montella için de bir alkış göndermek istiyorum. 62 gün kaldı Dünya Kupası'nın başlamasına.

Bu tip dünyayı bir araya getiren turnuvalara çok ihtiyacımız var. Şu ana kadar düzenlenen en kapsayıcı Dünya Kupası olacak. Türkiye'nin maçlarını izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kalbim Türkiye ile atıyor. 24 yıl sonra Türkiye'nin yeniden Dünya Kupası'na katılmasından da mutluluk duyuyorum. Yeniden tarih yazacaksınız" dedi.





BAŞARI ÇITASINI YUKARI TAŞIYACAĞIZ

Güzel bir proje için bir arada olduklarını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gururluyuz. Gençler burada. Dünya Kupası maçlarını bekliyoruz. Maçların saatleri biraz kötü ama inşallah hepiniz maçları takip edeceksiniz" ifadesini kullanırken TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise, "Dünya Kupası'nı başarı çıtamızı yukarı taşımak için fırsat olarak görüyoruz. 2002'deki gibi A Milli Takımımız, bir kez daha tarih yazacaktır" şeklinde konuştu.



TÜM SALONU 'TÜRKİYE' TEZAHÜRATI İLE İNLETTİ

Konuşmasının son bölümünde "Türk Milli Takımı, Dünya Kupası'nda maçları oynarken stadyumda nasıl bir ses duyulacak? Şimdi sizlerden bunu duymak istiyorum. 'Türkiye, Türkiye, Türkiye' diye bir tezahürat yapalım, sanki stadyumda taraftarmış gibi bağırın. Üçe kadar saydığımda bir Türkiye tezahüratı yapalım" diyen FIFA Başkanı İnfantino, katılımcılarla coşkulu şekilde Türkiye tezahüratları yaparak kürsüden ayrıldı.





BAŞKAN ERDOĞAN İNFANTİNO'YU KABUL ETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'a gelen FIFA Başkanı İnfantino'yu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak ile FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger de hazır bulundu. İnfantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dünya Kupası'nı simgeleyen 26 numaralı özel bir forma ile mini Dünya Kupası hediye etti.