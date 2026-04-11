Başakşehir fişi ilk yarıda çekti! Gençlerbirliği hasretine son veremedi...

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanan taraf oldu. Turuncu-lacivertli ekibin golleri Shomurodov (2) ve Bertuğ Yıldırım'dan geldi.
GENÇLERBİRLİĞİ GOL ORUCUNU BOZAMADI
Başkent temsilcisi 2. Volkan Demirel döneminde henüz galibiyet çıkaramazken, son 7 Süper Lig maçından da gol atamadan ayrıldı.
47 puanla 5. sırada yer alan Başakşehir, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. 25 puanla 15. basamakta olan Gençlerbirliği ise Galatasaray'ı ağırlayacak.