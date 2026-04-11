Fatih Tekke: En zor maçlardan bir tanesi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Mücadele öncesi bordo-mavililerin teknik patronu Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Mücadele ve sakatlıklar hakkında konuşan Tekke, "En zor maçlardan bir tanesi. Eksiklerimiz var... Okay iğneyle büyük fedakarlık gösteriyor. Son anda Onuachu'nun sakatlanması hepimizi üzdü. Beklenmedik bir hafta geçirdik. 6 maçın en zoru dedim, hepsini kazanmamız gerekiyor. Kulübede çok alternatifimiz yok. Bugün hak ederek galibiyet elde etmek bizim için çok önemli. Etkilendiğimiz şeyler duran top antrenmanı oldu. Umut'un hastalığı vardı antrenmanlara katılamadı. Bütün oyuncuların elinden geleni yapabileceğini inanıyorum." sözlerini sarf etti.