Galatasaray ile Kocaelispor 42. randevuda





42. RANDEVU

Galatasaray ile Kocaelispor, bugüne kadar Süper Lig'de 41 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 25 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-siyahlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 9 müsabaka ise berabere sona erdi.

Ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan maçı Kocaelispor, 1-0'lık skorla kazandı.

LİGDE EVİNDE 32 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilmiyor. RAMS Park'ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 32 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 26 galibiyet elde ederken, 6 defa da berabere kaldı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 14 müsabakanın 11'ini kazanırken, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.



29 GÜN SONRA EVİNDE

Galatasaray, RAMS Park'ta en son 14 Mart'ta Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından Liverpool, Trabzonspor ve Göztepe ile deplasmanda oynadı. Aslan, Kocaelispor maçıyla 29 gün sonra taraftarının önünde maça çıkacak.