Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan Asprilla, Günay ve Osimhen açıklaması!
Giriş Tarihi: 11.04.2026 18:31

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Victor Osimhen hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

İHA
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray yarın Kocaelispor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar bugün yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamladı.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, Göztepe maçında sakatlanan Yaser Asprilla'nın, dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildiğini, antrenmanın ilk bölümünde yer alan Victor Osimhen'in ise daha sonra özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca iç yan bağında zorlama tespit edilen kaleci Günay Güvenç'in de günü tedaviyle geçirdiğini duyurdu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz