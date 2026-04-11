Galatasaray’dan Asprilla, Günay ve Osimhen açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray yarın Kocaelispor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar bugün yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamladı.

Öte yandan sarı-kırmızılılar, Göztepe maçında sakatlanan Yaser Asprilla'nın, dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildiğini, antrenmanın ilk bölümünde yer alan Victor Osimhen'in ise daha sonra özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca iç yan bağında zorlama tespit edilen kaleci Günay Güvenç'in de günü tedaviyle geçirdiğini duyurdu.