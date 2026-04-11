Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KAYSERİSPOR FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, kritik Kayserispor deplasmanında! İşte Tedesco'nun 11'i...
Giriş Tarihi: 11.04.2026 18:56 Son Güncelleme: 11.04.2026 18:57

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Müsabaka öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco'nun 11'i belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Süper Lig'de oynadığı 28 mücadelede 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor.

İŞTE 11'LER

KAYSERİSPOR: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Bennasser, Furkan, Dorukhan, Cardoso, Makarov, Chalov.

FENERBAHÇE: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif.

KANARYA'DA 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Beşiktaş mücadelesinde sakatlanan İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildi. İspanyol futbolcu mücadelede forma giyemeyecek.

Öte yandan Edson Alvarez'in yanı sıra İsmail Yüksek kadroda yer almadı.

8 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte 8 oyuncu ceza sınırında.

Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde, karşılaşmada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

