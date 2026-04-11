Kayserispor - Fenerbahçe maçı devre arasında Libero TV canlı yayında! Melike Çelik, Serkan Balcı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetiyor.
Mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Samet Çiçek üstleniyor. Müsabakanın 4. Hakemi Fatih Tokail olurken VAR koltuğunda Barış Sarper Saka oturuyor. Karşılaşmanın AVAR'I ise Gökhan Barcın.
Zorlu mücadelenin devre arasında Melike Çelik ve Serkan Balcı, Libero TV canlı yayınında ilk 45 dakikayı değerlendirecek.
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından ise Melike Çelik, Fırat Aydınus ve Serkan Balcı, maça dair tüm detayları Libero TV ekranlarında ele alacak. Gecenin en çok konuşulan tartışmalı pozisyonlarını Fırat Aydınus yorumlayacak.
İŞTE 11'LER
KAYSERİSPOR: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Bennasser, Furkan, Dorukhan, Cardoso, Makarov, Chalov.
FENERBAHÇE: Ederson, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif.