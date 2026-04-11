Kocaeli’den sert açıklama

Kocaelispor, yarın G.Saray ile oynayacağı maç öncesi resmi hesabından bir açıklama yaptı. Metinde şu ifadeler yer aldı:Geçmişte çeşitli gerekçelerle ortamı germeye çalışan anlayışların, bugün çok daha ağır ve hedef gösterici açıklamalarla Kocaelispor'u tartışmaların içine çekmeye çalışmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.Bu nedenle söz konusu müsabakada; hakem ve VAR kararlarının, yalnızca adalet, eşitlik ve fair-play ilkeleri doğrultusunda şekillenmesi en büyük temennimizdir. Kazanan; algı değil, alın teri olsun.''

