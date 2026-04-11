Kocaeli’den sert açıklama

Kocaelispor, yarın G.Saray ile oynayacağı maç öncesi resmi hesabından bir açıklama yaptı. Metinde şu ifadeler yer aldı: "Son günlerde G.Saray cephesinden kulübümüz hakkında yapılan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz.
Geçmişte çeşitli gerekçelerle ortamı germeye çalışan anlayışların, bugün çok daha ağır ve hedef gösterici açıklamalarla Kocaelispor'u tartışmaların içine çekmeye çalışmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bir kulübü küçümseyerek büyüyemezsiniz. Bir maçın sonucu yalnızca iki takımın durumunu değil, ligin dengesini, diğer kulüplerin kaderini ve rekabetin adaletini de etkiler.
Bu nedenle söz konusu müsabakada; hakem ve VAR kararlarının, yalnızca adalet, eşitlik ve fair-play ilkeleri doğrultusunda şekillenmesi en büyük temennimizdir. Kazanan; algı değil, alın teri olsun.''